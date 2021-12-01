英國競爭監管單位已經告知臉書擁有者Meta，要求賣出動畫圖形平台公司Giphy。此為英國對抗大型科技公司的首例，希望能加速該網路科技產業的規範。

英國競爭與市場管理局(CMA)周二指出，臉書去年收購Giphy，將降低社群媒體平台和顯示廣告的市場競爭性。

從臉書改名為Meta的公司指出，可能對CMA的決定提出上訴。Meta有四周時間可以考慮是否提出上訴。

由於在收購案調查期間違反規定，CMA曾在今年10月開罰Meta 7000萬美元。

臉書在去年5月斥資4億美元買下用於製作和分享動畫圖片的Giphy，希望將Giphy的應用整合到旗下的照片分享應用Instagram。

英國監管單位擔心，Meta將阻斷其他競爭對手使用Giphy的動畫圖片，或強迫例如抖音、推特、Snapchat提供更多用戶數據，以便能使用Giphy圖片技術。

Giphy供應圖片的對象還包括谷歌旗下的Tenor。

CMA的獨立調查部門主管Stuart Mcintosh說，臉書和Giphy的合併，也減低了線上顯示廣告市場的競爭性。在英國，Meta控制著79億英鎊(約93億美元)的顯示廣告市場。Giphy也有獨家的廣告服務技術。