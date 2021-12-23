經濟部23日公布11月餐飲業營業額662億元，創歷年同月新高，年增2.5％，為連續兩個月的正成長，其中餐館業及飲料店因百貨公司週年慶集客效應，以及業者配合振興方案推出優惠促銷活動，營業額分別年增2.3％及4.8％；外燴及團膳承包業則年減0.01％，主因大型活動及航班載客人次較上年同月低，衝擊外燴及空廚營收，惟部分業者拓展網路銷售，抵銷部分跌幅。

批發業11月營業額為1兆790億元，創歷年同月新高，年增率13.8％，其中受惠全球經濟穩定成長，終端需求續溫，年底傳統備貨需求增加，加上國際原物料價格續居高檔，以及半導體產品價格調漲等因素，致機械器具批發業年增18.9％，建材批發業年增29.3％，化學材料批發業年增21.6％，食品飲料及菸草批發業年增10.0％；汽機車批發業則年減18.3％，主因車用晶片短缺，致車輛供應緊縮所致。綜計1 至11月營業額為11兆411億元，創歷年同期新高，年增16.1％。

在零售部分，隨疫情趨緩，週年慶、雙11等促銷活動以及政府振興方案挹注，客流量顯著回升，帶動11月零售業營業額3754億元，創歷年單月新高，年增6.3％，其中電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業、布疋及服飾品零售業、百貨公司、超級市場及量販店分別年增20.7％、19.0％、12.7％、8.6％、6.5％及13.4％，另燃料零售業年增30.5％，主因國內油價較上年同月上漲所致；汽機車零售業則因進口車銷量減少，加以去年同月汰舊換新補貼政策原預計於110年1月落日（現已延長），刺激推升銷量增加，致年減12.9％。