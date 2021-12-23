為促進中高齡及高齡人力資源之運用，建構友善就業環境，勞動部去年12月4日推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，並訂定相關協助中高齡者及高齡者就業或退休再就業措施，執行迄今滿周年，依行政院主計總處統計，中高齡者勞參率於2021年11月已突破65%，增加約6.9萬之中高齡勞動人口。

中高齡者專法實施期間，勞動部積極推動禁止年齡歧視、鼓勵繼續僱用或新聘退休高齡者、放寬定期契約僱用高齡者、推動銀髮人才服務，排除中高齡者及高齡者就業障礙，協助其續留職場穩定就業，另外鼓勵退休者再就業，針對中高齡者及高齡者之不同需求提供適切之服務措施。

勞動力發展署表示，今年截至11月已推介15萬8517人次之中高齡者及高齡者就業，對於失業勞工提供就業諮詢、就業媒合與職訓諮詢安排參訓等個別化服務，及提供職業訓練生活津貼、運用就業促進津貼協助就業，並透過僱用獎助鼓勵雇主進用，且提供免費創業諮詢與貸款利息補貼，協助轉職或創業；對於在職的勞工，透過職務再設計補助排除工作障礙，亦補助在職訓練費用，強化其專業職能。另外也推動繼續僱用高齡者補助，協助續留職場，促進世代傳承與交流，並輔導及補助地方政府設置銀髮人才服務據點，依轄區產業特性開發全時及彈性工作機會，促進在地就業。

發展署表示，雖然中高齡者勞參率已突破65％，但我國少子化及高齡化趨勢之人口結構快速變化，勞參率仍低於日、韓、美國等國家，活化中高齡及高齡勞動力一直是勞動部施政重點，將結合各地方政府持續推動相關措施，呼籲企業共同珍惜及善加運用中高齡者及高齡者的豐富經驗、智慧與歷練，讓企業與中高齡及高齡勞工成為雙贏夥伴關係。

明年將持續推動各項獎補助措施，部分計畫將自1月1日起開始受理申請，事業單位如想瞭解相關措施，可至發展署官網「中高齡者及高齡者就業服務」業務專區(網址：https://reurl.cc/od2kyM)查詢相關資訊，而有就業需求的中高齡及高齡朋友，可就近洽公立就業服務機構提供協助，也可撥打免付費服務專線0800-777-888洽詢。