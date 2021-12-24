台灣東洋(4105)控告前董事長林榮錦背信案，最高法院昨(23)日將全案發回台灣高等法院更審。林榮錦發出聲明表達「遺憾」，會繼續努力向法院證明原本就應該有的清白，東洋則是「欣慰」期望早日討回公道。

台灣東洋表示，林榮錦於任職台灣東洋董事長期間涉嫌掏空公司資產，檢察官起訴林榮錦犯罪所得超過30億，一審法院依「非常規交易罪」及「特殊背信罪」判處10年有期徒刑，未料二審法院對證據見解迥異，改判無罪，台灣東洋聲請檢察官上訴三審，歷時一年多的審理，最高法院認為本案關鍵在於獲得產品授權的Inopha AG是否具備履約能力，及授權契約是否須經台灣東洋董事會決議、台灣東洋是否因此受有損害等三大疑點未釐清，因此，今日判決發回高等法院更審。

台灣東洋指出，長期投入Lipo-Dox、Lipo-AB、Risperidone等13項困難學名藥多年，前董事長林榮錦於2008年、2009年間，在未呈報董事會下，逕自將相關具發展潛力之藥品與由前台灣東洋員工Denis私自設立的海外信箱公司Inopha AG簽訂權利義務不對等的授權合約，涉嫌掏空台灣東洋30億，整體損失更高達近60億。

林榮錦發出聲明表達，關於最高法院昨日將全案發回台灣高等法院更審，本人尊重但相當遺憾！在任職於東洋十餘年的時間，並沒有做過任何傷害東洋的違法行為，一直秉持初衷，將從瀕臨破產的東洋，打造成台灣有目共睹的生技製藥公司。生技產業更是我投入一生的摯愛，在全球疫情嚴厲的考驗下，台灣再次讓全世界看到我們的醫療軟實力以及生醫產業的無窮潛力，也正是台灣的生技醫藥公司高速轉動、積極引進國際資源，尋求在國際立足的絕佳機會，期盼未來能攜手合作打進世界盃，而不是僅在島內短視內鬥。我絕不會倒下，我會繼續努力向法院證明我原本就應該有的清白！