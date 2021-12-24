疫情帶來遠距醫療的剛性需求，加上5G的發展更有助於遠距醫療的發展，市場也看好未來遠距醫療將迎向黃金十年，電信業中遠傳(4904)自5G商轉以來，與衛生福利部、國家衛生研究院、縣市政府、醫療院所合作，迅速部署5G遠距診療服務，目前所建置的5G遠距診療服務將遍及14個縣市、50個鄉鎮。

總經理井琪表示，遠傳持續投入5G網路偏鄉建設，並深耕智慧醫療領域，以世界第一的5G、雲端技術，發展臺灣第一個5G遠距診療解決方案。自2020年5G商轉以來，遠傳與衛生福利部、國家衛生研究院、縣市政府、醫療院所合作，迅速部署5G遠距診療服務，目前臺東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄皆有遠傳建置的5G遠距診療服務。加上NCC推動補助5G網路建設計畫，使得5G建設得以加速、加量，遠傳持續以網路取代馬路，用科技將醫療資源帶入偏鄉，目前也正陸續於屏東縣、花蓮縣、南投縣等偏鄉衛生所導入5G遠距診療服務，預計到明年6月，遠傳建置的5G遠距診療服務將遍及14個縣市、50個鄉鎮。

遠傳5G遠距診療平台於醫療院所建置後，能即時跨科別多方會診，將醫師、個管師、偏鄉衛生所、居家端整合於虛擬診間，並串接病患端的IoT行動醫療裝置、平時量測數據，也可運用AI輔助醫師端判斷；平台建置後，醫療院所更具備完整串聯門診預約掛號、視訊診療、虛擬健保卡認證、看診全時錄影轉電子病歷等功能，不僅是落實偏鄉遠距診療，更能有助於居家長照應用推動。虛擬健保卡為遠距診療應用的關鍵環節，遠傳5G遠距診療平台透過支援虛擬健保卡認證，讓遠端的遠距會診專科醫師及醫療機構系統可進行健保調閱及申報流程認證，有助於遠距、通訊醫療納入健保體系。

在NCC「補助5G網路建設計畫」支持下，遠傳也持續投入5G遠距診療多元應用，將醫療照護資源直接送到民眾身邊，不僅讓偏鄉民眾就醫不再是一條漫長路，也擴大延伸到緊急醫療救護、居家長照醫療應用，用5G科技打破醫療的時空限制，使得民眾與醫療照護沒有距離。