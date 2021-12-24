即將迎接2022年，「生肖運勢天天看」提醒生肖屬兔、馬、羊、雞、豬的人近期要特別小心，年底前可能會遇到小人纏身，煩心事不斷，財運低落，跨年前特別倒楣，因此一定要提高警覺，才能遇難呈祥。

▍1.生肖兔

屬兔人近期有破財之相，財運比較差，賺錢比較辛苦，金錢入帳機會減少，不必要的開銷最好能省則省，支出過度小心入不敷出。在工作、合作過程中，會因他人牽連而受責罰，做事要更謹慎，不可鬆懈，以防小人作祟。

▍2.生肖馬

屬馬人近期需稍稍收斂，小心禍從口出，做事粗心大意，弄不好會因錯誤而被扣薪水，不管做什麼都有人搗亂，讓屬馬人的心情大受影響，對生活失去希望，但不可得過且過，要相信沒有跨不過的坎，堅定信心，不順的日子早晚會過去。

▍3.生肖羊

屬羊人近期各方面進展不如意，會犯小人，阻礙多，失敗的機率大。記得做事不要衝動，多考慮一下，經商者提防因判斷失誤而令自己的生意陷入低谷。錢財的事多注意合約，按流程辦事，切莫貪心。

▍4.生肖雞

屬雞人近期工作不是很順利，會感覺特別心累，要多些辛勞，還容易因優秀招來小人嫉妒。建議屬雞人低調行事，暫時收起熱心，遇事多忍讓，把自己的心態調整好，不要鑽牛角尖，凡事想開些，樂觀的面對一切。

▍5.生肖豬

屬豬人近期與長輩不和，和家人相處不睦，建議不要做出讓家人朋友誤會的事情，有問題要立刻說清楚，如有意見分歧，要控制自己的情緒，試著換位思考。經商的錢財損傷嚴重，此時宜靜不宜動，千萬不要做冒險的投資。

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