阿璞和艾怡良飆唱電音神曲，氣氛超嗨。（年代提供）

熱血天團八三夭獨家在桃園跨年演出，直接將專場演唱會規格搬進桃園跨年舞台，用最嗨Party音樂獨霸北台灣！今年八三夭擔綱倒數前壓軸，帶給歌迷大驚喜，不僅演唱新歌，還邀來「金曲歌后」艾怡良合唱電音神曲「眉飛色舞」，他們特地相約練團，艾怡良直言電音魂被八三夭解放，一開唱就直接「搖落搖！」，不用喝就嗨了，八三夭也大讚艾怡良的表演相當驚艷，非常期待跨年的演出。

八三夭和艾怡良早在10年前合作過一次，當時阿璞和小橘還在幕後，幫選秀節目製作歌曲，艾怡良被阿璞找去唱配音，對她的聲音感到驚艷，但艾怡良卻抱怨八三夭當時很嚴格，錄了三個小時才給過，八三夭玩笑說：「會錄那麼久是因為錄音器材還不太會用啦！」而「眉飛色舞」這首歌是八三夭第一次在LIVE場和女藝人合唱，以往都是阿璞一人分飾兩角，所以非常期待跨年時觀眾的反應，艾怡良也說：「今天練團不用灌酒就嗨到不行，跨年一定會炸開！」

以抒情歌見長的艾怡良自招一直被壓抑，自己其實是個「電音小孩」：「電音是本人的核心，跟他們合作電音魂被燃起，很少有這種狂放的唱法，跟大家搖落搖，我今天好年輕啊！」她也透露今年桃園跨年為歌迷選了蠻爆裂、帥氣的歌單，期待讓歌迷看到更有個性的自己。

八三夭回憶2021年在桃園的跨年表演，因為疫情台下空無一人，但還是看到許多不得入場的歌迷，圍在場外大聲尖叫，讓他們十分感動，因此這次專程獨家為桃園準備新歌：「我們有一點緊張，以前唱跨年比較少唱新歌，這幾天都在加緊練團。」。而先前和女神柯佳嬿合作「抱一抱一下」甜出新高度，在年末團聚時刻，他們也相當有感觸，北漂遊子阿電說想抱一下住在南部的爸媽，劉逼也想和家人以及一路相挺的朋友們抱一下：「疫情期間見面次數少，每次見面都值得珍惜，也希望歌迷一起到桃園跨年，一起度過珍貴的夜晚。」

桃園跨年演唱會完整卡司：Bill畢書盡、韋禮安、李玉璽、王識賢、李千那、羅文裕、Faye詹雯婷、熊仔、Julia吳卓源、艾怡良、八三夭、李玖哲。晚會從七點開始全程由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB直播。