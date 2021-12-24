新華社24日報導，國際奧會主席巴赫日前在新出版的《奧林匹克評論》雜誌撰文稱，北京即將書寫歷史，成為首座既舉辦過夏季奧運會，又舉辦冬季奧運會的城市。北京冬奧會也將以和平、友誼和團結精神把世界凝聚在一起。

《奧林匹克評論》是國際奧會每季度出版一期的官方雜誌，雜誌的語言通常為英語、法語、西語，12月出版的最新一期專門出版了中文特刊。

巴赫在開篇致辭中表示：「我們將於幾周後迎來2022年北京冬奧會，值此準備倒計時階段，我感謝組織委員會為本屆奧運會所做的出色籌備工作。我們相信，中國的夥伴和朋友一定會提供卓越的冬奧會體驗。」

「北京即將書寫歷史，成為首座既舉辦過夏季奧運會，又舉辦冬季奧運會的城市。2022年北京冬季奧運會將把中國人民與世界聯繫起來，實現讓三億人參與冰雪運動的願景，從而永遠改變冬季運動。在中國迎接最優秀的冬季運動員時，全世界都將看到這種熱情。」

「在本期雜誌中，您將了解到奧運會的籌備工作，以及來自90多個國家和地區奧會的運動員希望在冰雪上留下自己印記的激動心情。」

「新冠疫情的陰霾仍未散去，而我們生活的世界似乎比以前更為分化。2022年北京冬奧會將是一個重要時刻，以和平、友誼和團結精神把世界凝聚在一起。在16天的時間裡，世界上最優秀的冬季運動員將為奧運榮譽而戰，在奧運村的同一個屋簷下共同生活。他們將向世界發出強有力的訊息：無論是在體育運動中，還是在面對生活中的諸多挑戰時，我們總能更快、更高、更強——更團結。我們期待在新的一年與您一起享受這一歷史性的盛會。」