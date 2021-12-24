南韓法務部於今天宣布特赦前總統朴槿惠。前副總統呂秀蓮12月15日親函南韓總統文在寅，籲請釋放朴前總統。今天韓國法務部的宣布，呂秀蓮決定將她的親筆信中英文公開，該信經由韓國駐台代表轉達青瓦台。呂秀蓮呼籲：蔡英文特赦陳水扁。

呂秀蓮辦公室指出，韓國Media Watch網路媒體近年來已公開推動韓台復交的運動，並與呂秀蓮建立良好關係。2019年她應邀訪韓，在國會議員大廈演講，曾公開關懷朴槿惠，隔天她的妹妹朴槿姈立即趕來向呂副致謝。

呂秀蓮在信中敘述她與朴槿惠的關係，以及韓國與台灣的歷史宿命，並引述上個月她的新書「兩岸恩怨如何了？」韓文版（書名：台灣 vs. 中國：東亞的危機與轉機），建議韓國、日本及台灣應統合成為「東亞金三角」的建議，獲得日韓有識之士的重視。元月間，她的書日文版即將在日本出版，呂秀蓮也將積極推動「2022和平台灣年」的相關活動。

對於文在寅已特赦朴槿惠，呂秀蓮公開呼籲：蔡英文應特赦陳水扁！