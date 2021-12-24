屏東縣長潘孟安執政七周年，率領縣府團隊繳出亮眼成績單。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安執政7周年，透過縣民7封信提問，串連縣府數年來從社福、體育、教育、藝文及城市再造等施政成果；最後被問到未來是否入閣？潘回應，任期還有365天、會繼續努力，即使卸任也會扮演屏東志工角色，回報孕育他生長的這片土地。

潘孟安表示，上任後積極招商引資，籌辦農業大學與青創基地，解決創業與就業問題，根據統計，2015年底屏東營利事業收益共3925億，2020年便攀升至4329億元，成長10.8％，提升經濟初步已看到成效。

目前全縣累積開設382個長輩關懷據點，且一鄉一日照，讓長者在地安老，打造老幼共融的特色公園，更在國小實施課後照顧至下午6時，朝老有所終、幼有所養目前邁進。

潘孟安更強調，文化是城市得以永續的動力，因此從屏東總圖與藝術館改建，打造縣民公園成為戶外展演場，每周皆有表演，培養藝文賞析人口，全國密度最高獨立書店就座落屏東市勝利星村。

潘坦言，2019台灣燈會在屏東，從一開始外界滿頭問號，藉由縣府團隊努力，給大家頻頻驚嘆號，創造前所未有城市光榮感與凝聚力，「現在屏東人都喊著我屏東、我驕傲」。

將自己比喻成約雇人員，時間到就要走人，他也向團隊喊話，有著眾人共同努力、才能持續創造驚奇，但接續還有365天，仍會全力以赴、繼續為縣民服務，期待一年後畫下完美句點。

至於被問到是否可能入閣？潘孟安說，目前職務是屏東縣長，縣民有所期待，他也有義務把工作做好，至於2022以後不在現在規畫，就算離開這個位置，也會是屏東永遠志工。