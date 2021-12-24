奧斯汀史托威爾扮演冷酷高傲男，與露西海爾對戲充滿火花。（威視提供）

浪漫愛情喜劇《黑特冤家》改編自英國作家莎莉索恩（Sally Thorne）暢銷全球25國、並受到《歐普拉雜誌》評選為「20大史上最佳愛情小說」中名列第7名的愛情小說。由《真愛，再出發》彼得赫金斯（Peter Hutchings）執導，「好萊塢甜姐兒」露西海爾（Lucy Hale）繼《真心話大冒險》、《逃出夢幻島》後，終於可以不再玩命，這次與高壯帥氣的奧斯汀史托爾（Austin Stowell）大談「相愛相殺」的辦公室戀情。

劇情描述男女主角各自擔任出版社的高階主管，卻因公司併購而不得已成為同事。個性活潑大方、熱情愛助人的露西，與做事嚴謹、不苟言笑的喬許，性格南轅北轍的2人事事不對盤卻被迫面對面上班，每天都像是在打仗！沒想到竟一路從辦公室吵到床鋪上，展開一段鬥心機的愛情喜劇故事。而正式預告釋出後，充滿火花的曖昧互動，以及相愛相殺的劇情，更是令觀眾看得心癢癢。

露西海爾在受訪時表示，這個角色宛如「雙重人格」般的性格令她十分著迷，「她非常樂觀且討人喜歡，對每個人都善良又貼心，除了喬許以外，我要同時扮演這兩種截然不同的性格，非常有挑戰性，這也是我喜歡這角色的原因。」而值得一提的是，本片相當忠於原著，將露西打造得跟書中的女主角完全相同，是一位塗著紅唇、腳踩紅色細高跟鞋的職場幹練女性，而露西海爾也完全符合原著作者莎莉索恩的角色設定，一見到她就立刻指定演出：「當我看到畫著大紅唇的露西時，立刻就知道這角色非她莫屬！」

《黑特冤家》將於明年2月11日情人節浪漫獻映。