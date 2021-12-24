台中市府經發局日前舉行豐洲2期拆遷補償會議，並擬制定相應補償自治條例，市議員李中24日表示，台中已有《辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例》，不應有兩套補償條例，市府表示，希望補償機制回歸統一機制，以影響最小方式加速推動豐洲2期開發作業。

李中表示，政府的行政理應保持公平性，市府都依《台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例》，如果市府認為這個條例有所不足，應該就此來討論修訂。

他認為，若為豐洲2期制定特定條例，日後市府要徵收或開闢其他區域時，是否要制定第三套、第四套等不同的條例？若無法一體適用，恐衍生抗爭。

經發局表示，神岡豐洲科技園區1、2期開發過程，歷經縣市合併，致使補償標準不一致，故衍生相關補償爭議，如僅因該案的特殊性即修正現行《台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例》影響層面過大，恐將衍生更多爭議。

豐洲2期地上物救濟補償自治條例草案於今年11月30日公告前，請建設局、農業局、地政局等相關單位提供書面意見，依各單位意見修正後再予召開研商會議，將把12月22日公聽會及其他各方意見納入研析，並依規定辦理法制作業程序。

豐洲2期地上物救濟補償自治條例草案，依現行《台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例》為基準，以影響最小的方式期加速推動豐洲2期的開發作業，作為輔導未登工廠合法化、需地廠商擴廠等所需的產業用地使用。