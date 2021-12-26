金曲台語歌后詹雅雯年初發現罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，但熱愛舞台的她，25日耶誕節第5度登上台北小巨蛋舉辦「一起逃開吧」演唱會。而去年擔任演唱會嘉賓的衛福部長陳時中，今年自掏腰包買票力挺，詹雅雯則爆「非常不爽」陳時中。此外，詹雅雯也特別走下台要和陳時中合唱，但陳時中拒絕僅握手致意。

詹雅雯去年同樣在小巨蛋舉辦演唱會，並邀陳時中擔任嘉賓，兩人同台飆唱《戀情海》、《想厝的人》。今年陳時中則自掏腰包購票力挺。被問到與詹雅雯互動，他說都很好，有跟詹雅雯說加油。

今年詹雅雯再度在小巨蛋開唱，陳時中自掏腰包到場支持。（許雅淳攝）

而據媒體報導指出，在演唱會中，台上的詹雅雯看到陳時中就說，「我非常不爽」，因為寫信給陳時中都沒有回信，「因為他沒有時間，忙到沒有時間回」。此話一出，全場大笑。當詹雅雯唱到《戀情海》，也特地走下台想找陳時中合唱，但遭陳時中揮手拒絕，僅握手致意。

衛福部長陳時中先前因被爆出喝酒嗨唱的影片，引發輿論爭議，因此他宣布將「暫時先封麥一陣子」。當時被問到何時復出，他則笑答，會再看看心情和氣氛。不過總統府12月23日宣布，明年元旦升旗典禮，陳時中將率領60位防疫有功醫護人員領唱國歌。