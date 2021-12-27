市場通膨持續影響物價上漲，連衛生紙也紛紛「漲聲」響起，創業家(8477)指出，雖然上周末旗下生活市集衛生紙的單日業績成長7.5倍，但站上得知衛生紙漲價消息後便即時聯繫各大配合紙廠，已確認商品供貨穩定，出貨狀況正常，後續也會持續監控貨量情形；站內亦設立「最低價衛生紙」專區，消費者能以超值價格購入衛生紙商品，價格、供貨皆穩定無虞。

創業家表示，上周衛生紙傳出調漲聲音，再加上年節將近，不少消費者趁著全面喊漲前採買囤貨。一向以銷售衛生紙為大宗的生活市集特別推出虎年限定衛生紙，新包裝應景且價位維持不漲價，一上線即造成搶購熱潮。

內部統計，衛生紙關鍵字熱搜度較平日增加近7倍，衛生紙的單日業績成長7.5倍；知名紙廠金盛世生產的倍潔雅、唯潔雅、優活為眾多消費者偏好的衛生紙品牌，而全站以生活市集自有品牌抽取式衛生紙銷量最佳，單日業績較平日暴增10倍，平均每分鐘售出超過500包。

上周紙廠宣布漲價消息當日，恰逢生活市集推出「福虎夯吉」新春限定包裝上架開賣，包裝換新不漲價，每包最低不到6元，雖以預購方式販售，但一到兩周即可出貨，消費者接受度高，搭上市面衛生紙漲價消息，更帶動商品熱度及銷量大增。