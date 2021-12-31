台灣今天(31日)依舊保持本土「嘉玲」，但境外移入暴增至41例，創下紀錄，對此醫福會執行長王必勝也在臉書PO文示警「這是非常嚴峻的警訊」。

王必勝在臉書PO文表示，疫情至今正好滿2年，迎來的卻是破紀錄的境外移入41例。王必勝指出，這代表了2件事，第一是世界各國的疫情仍然看不到高點，第二則是對邊境防疫造成極大威脅，大幅提升社區感染風險，持續增加累積的確診會讓醫療端壓力漸增。

王必勝說，指揮中心注意到大多數個案都是入境檢驗即確診，因此1月4日起的入境者，以採檢日算起，都必須提供2天內的PCR陰性證明。王必勝提醒，未完整接種疫苗的民眾，必須盡速配合施打，同時戴口罩勤洗手。

針對連續幾起防疫旅館群聚案件，王必勝指出，空氣流通度或空調設備相關狀況或許是原因之一，但他認為機率相對較低，反而是工作人員對指引的遵從落實、感染垃圾的清運流程及人員接觸的監控才是必須再三宣導並嚴格查核的。