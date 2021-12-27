民進黨立委沈發惠、賴瑞隆、蘇巧慧今日召開記者會表示，截至2021年10月止，關務署各海關的私貨倉庫存放未銷毀的冷媒，高達141公噸，且共存放16年之久，恐有外洩問題，「萬一重演貝魯特爆炸案怎麼辦」？海關應該給國人一個交代。

沈發惠指出，根據關務署、環保署資料，各海關存放緝獲的冷媒量，包括基隆12公噸、台北205公斤、台中12公噸、高雄116公噸，總共達141公噸34707公斤。當中最早存放竟已是2005、06年的事。

沈發惠說，這些冷媒已經放了16年，部分冷媒鋼瓶已鏽蝕，恐有外洩疑慮。但關務署和環保署根本沒有處理，也沒有危機意識。2020年黎巴嫩貝魯特發生囤放物品爆炸案，造成218死、6500人受傷、30萬人無家可歸後，環保署才終於開始派人去海關倉庫巡視。

沈發惠表示，關務署至今整整一年，冷媒銷毀數仍是0，因為標案根本沒辦法決標，一直到上周才決標完成一件明年度的標案，但得標單位一年只能銷毀40公噸，預估最快也要3年6個月才能銷完。

蘇巧慧批評，2005年到2020年，海關查獲走私冷媒存放量，從15公噸到141公噸，這段時間關務署跟環保署一直在做沒意義的公文往返，關務署請環保署協助，環保署說要請工研院研究，根本是在踢皮球。

賴瑞隆表示，高雄堆積的冷媒達116公噸，佔總數的82％。將要求經濟部、環保署、關務署跨部會配合，並要求已有鏽蝕的冷媒桶優先銷毀，在一年內處理完畢，全台走私冷媒在兩年內全數銷毀，各部會應通力合作，以免發生貝魯特爆炸事故，確保國人安全。