李臨秋故居升格為市定古蹟。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

大家朗朗上口的台灣歌謠「望春風」、「四季紅」作詞者李臨秋，故居原為茶工廠後來分戶成為住商使用，見證台北早期茶業出口鼎盛時期與大稻埕南側地區發展，現為歷史建築，李臨秋么子李修鑑向北市文化局提出申請為市定古蹟，北市文資會27日審議通過，指定為市定古蹟。

李臨秋故居在2009年公告登錄為歷史建築，因後代產權複雜，去年遭法拍，最後在李修鑑四處奔走籌到3428萬把故居買回來，今年4月李修鑑委託建築師呂大吉向文化局申請指定為市定古蹟。

專案小組委員指出，李臨秋故居位在清末的建昌街，原為茶工廠及相關建築所在地，後來分戶成為住商使用，見證台北早期茶葉出口鼎盛時期與大稻埕南側地區發展，附近還有陳天來故居、李春生紀念教堂。

委員表示，建物與市定古蹟莊協發屬同批建物，外貌形式及內部空間格局相似，為劉銘傳時期新興居留區規畫的一部分，見證地區發展史，內部空間保有原生活空間脈絡，材質多維持木構，真實反映當時生活環境，也是李臨秋生前創作空間，具歷史價值。

文化局副局長田瑋說，李臨秋故居的修復再利用計畫，已在去年通過文資會審議，獲指定為市定古蹟後不必重審，僅須修正文字，建築狀況不是很好，希望盡快動工完成修復。

李修鑑今出席文資會時指出，故居自1926年到現在都沒有動過，希望把建物永久保存，定期展出歌詞手稿，打算將建物託付信託，才能一直保存下去，避免後代發生產權糾紛。

他說，預計明年啟動修復工程，後年完工，1樓打造成複合式藝文空間，2樓則展示李臨秋作品。