根據美國法院的檔案顯示，瑞士信貸(Credit Suisse)正透過法院尋找文件資料，希望藉此讓該行得以在英國對軟銀集團(Softbank Group)採取法律行動，收回Greensill供應鏈基金相關的貸款損失。

在Greensill此前相關的100億美元供應鏈基金的損失中，瑞信一直致力於取回部分損失。

Greensill的供應鏈基金為企業提供貸款，貸款對象包括軟銀支持的Katerra；而Greensill將貸款打包為證券，瑞信則買入該證券。Greensill在今年三月倒閉，讓瑞信損失100億美元。

Katerra在今年六月申請破產，未能償還貸款；據法院文顯示，該公司債務估在10億至100億美元間，資產約在5億至10億美元。

瑞信對舊金山一家法院提交訴狀，要求獲得資訊，以及軟銀與Katerra之間的溝通文件，以確定軟銀高層對Katerra重組計劃的了解，以及是否與Katerra破產有關。讓瑞信獲得證據，作為日後可能的訴訟使用。