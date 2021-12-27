新北市鶯歌工商陶瓷工程科近期舉辦成果展，校方透過教育局「創新教育加速器」，與陶瓷業界結合，邀請近年獲得金壺獎的許旭倫、林宗誼等大師教授學生，製作出許多別具特色的茶器。（鶯歌工商提供）

新北市鶯歌工商陶瓷工程科近期舉辦成果展，校方透過教育局「創新教育加速器」，與陶瓷業界結合，邀請近年獲得金壺獎的許旭倫、林宗誼等大師教授學生，製作出許多別具特色的茶器。（鶯歌工商提供）

新北市鶯歌工商陶瓷工程科近期舉辦成果展，校方透過教育局「創新教育加速器」，與陶瓷業界結合，邀請近年獲得金壺獎的許旭倫、林宗誼等大師教授學生，製作出許多別具特色的茶器。鶯歌工商校長顏龍源表示，陶瓷工程科推展師徒制已有25年歷史，引進業師教學的方式，讓學生更能貼近產業發展。

鶯歌工商指出，透過應新北創新教育加速器，陶瓷工程科學生除了要培養設計能力外，也要符合產業接軌，因此校方結合產、官、學資源，邀請曾獲金壺獎項的業界大師入班協助教授技巧，讓學生親手設計、製作具有特色的茶具，並藉此與外國學子進行文化交流、促進文化美學發展。

另外，校方也開設了「陶瓷茶器製作與應用」選修課程，將茶席文化導入，讓學生親自操作泡茶，學習茶席禮儀，藉此了解茶具使用方式，激發出更多的設計靈感，打造兼具實用性、設計感的茶具。

陶瓷工程科學生賴品蓁表示，茶具從製作過程到生活化都是一大學問，不同與以往的方式，學校這次邀請業師到班教學，給了很多實用性的小技巧，還有設計靈感，手作的進度也大幅增快，第一天就幾乎可以完成一把茶壺，非常有成就感。

顏龍源表示，這次成果展學生各有不同的設計理念，有些融入環保概念，有些學生甚至以自己的興趣，設計出武器造型茶具，相當特別。新北巿2019年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，盼提升技職教育品質，學校除了會繼續推廣金工、陶藝等傳統技藝，未來也會把課程結合三鶯文創整合計畫，彙整大學及業界資源，深化專業技能，提升鶯歌陶瓷在國際的地位。