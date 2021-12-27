數字科技旗下打工平台「小雞上工」公開2021年度打工數據，今年共上架120萬筆打工機會、累積330萬人次應徵，並創造120億打工商機。小雞上工表示，在分析眾多打工資料後，發現不少有趣之處，更有許多讓人匪夷所思的打工，包括如「搶疫苗殘劑」、「教怎麼看股票」、徵求談判專家的「幫分手」、「幫致電離職」等，讓人不禁大呼內容「超鬧」！

小雞上工表示，以大專院校來看，最積極找打工賺生活費的學校由「輔仁大學」以近6萬次應徵記錄奪下冠軍，其次依序為文化大學、淡江大學、銘傳、國立台中科技大學、世新大學、實踐大學。前10名中有8所私立學校進榜，也許是因為高額的學費，使得學生們多利用課餘時間打工，以減緩較為沉重的經濟壓力。

另外，打工面試也常常會出現求職者無故放鴿子的情形，小雞上工統計，最常被用來作為改期／取消面試，或解釋面試未到的三大原因分別為「路上車禍」、「自己（家人）生病」以及「手機斷網」。小雞上工建議面試者如真無法如期赴約，除突發事件外，盡量至少於約定時間半天至一天前，以電話方式聯繫雇主或人資，說明原由並取得諒解，以免被企業列入「永不考慮黑名單」。

除打工職缺外，非常態性的「即時任務」也受到不少用戶關注，而今年平均超過500人應徵且待遇優渥的超夯任務前五名為「資料登打人員」（新台幣2000元／次）、「摺紙星星」（新台幣1200元／次）、「路人演員」（新台幣800元／次）、「幫聽講座」（新台幣700元／次）及「幫寫600字心得」（新台幣300元／次）。

除上述三大「最」排行榜外，其他趣味排名還有「最常徵報告救援」的學校為輔仁大學、「最常請人倒垃圾」學校為國立臺中科技大學、「最常找跑腿小哥」學校為輔仁大學，以及「最常用啾幣換商品」學校為輔仁大學。

此外，在120萬筆打工機會中，有不少令人匪夷所思的打工內容，包含因熱門話題或時事議題而衍生的「搶疫苗殘劑」、「借魷魚遊戲綠色運動外套」，徵求談判專家的「幫分手」、「幫說服飯店退費」與「幫致電離職」，求解各種教學如「教怎麼看股票」、「教蝦皮使用流程」與「幫確認元曲襯字」，以及日常生活類「幫殺死小強」、「幫拿到國泰銀行送的筆」等，可見日常生活大小事都可以成為打工賺錢的機會，不禁讓人期待未來還會出現哪些奇葩打工內容。