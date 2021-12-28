偉康科技（6865）在12月15日送件申請登錄興櫃股票，泓德能源科技（6873）在12月16日送件申請初次登錄興櫃股票，兩公司同時在今（28）日掛牌興櫃一般板買賣，參考價各為63元、56元。
根據櫃買中心資料顯示，偉康科技公司成立於1998年5月間，主要經營業務是資訊軟體服務，送件時資本額為1億3000萬元，興櫃主辦券商為日盛證券，興櫃參考價63元。
偉康科技2020年業績，營收2億9002萬元，稅前盈餘5054萬元，每股盈餘8.64元；自結2021年前10月營收3億4286萬元，稅後盈餘4853萬元，每股盈餘3.73元。
泓德能源成立於2016年5月間，主要經營業務是：1.各類太陽能光電案場之開發、設計與工程統包。2.案場維運服務、資產管理服務。3.再生能源銷售業務，送件時資本額為7億元，興櫃主辦券商是永豐金證券，興櫃參考價56元。
泓德能源2020年業績，營收22億9805萬元，稅前盈餘2億4279萬元，每股盈餘3.83元；自結2021年前11月營收22億6891萬元，稅後盈餘1億1992萬元，每股盈餘1.71元。
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