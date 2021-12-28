偉康科技(6865)今天以每股參考價63元登錄興櫃，盤中登上百元俱樂部，最高價來到118元，漲幅達到87％。

偉康長期聚焦金融科技(FinTech)解決方案發展，熟稔數位金融全通路，藉由自主研發智能數位金融解決方案，從終端跨螢多屏裝置到智能化視訊核身數位銀行，提供客戶無所不在的銀行服務。董事長兼總經理連泓鈞認為，疫情加速數位金融服務需求，將持續提供資安、智能、雲端強化金融科技服務，2022年營運樂觀，公司營收成長可望優於產業平均。

公司偉康自主研發無密碼強認證產品取得國際FIDO聯盟認證多項認證，於2020台灣國際級監理科技黑客松，奪下eKYC主題中「多元數位身分驗證」優勝，並已獲得多家行動數位銀行採用，透過多因子認證結合生物特徵，強化數位身分的不可否認性，同時提升使用者操作體驗。採用金融資安等級規格切入數位身分解決方案市場，並開始延伸至跨產業SaaS服務以邁向國際市場，是未來成長動能。

2020年國內金融業者投入金融科技經費、金融科技相關業務員工數、金融科技專利等重要指標皆較前一年度增加，產業整體投入經費達182億元，銀行業占77％最大，且對金融科技投入經費年成長達19.09％，顯示在金管會鼓勵及推動各項金融科技發展措施下，金融機構積極進行數位轉型強化競爭力，金融科技發展對提升金融業經營效率與效能的重要性亦日益增加，為偉康打造有利環境。

由於Bank 4.0加速金融業數位轉型腳步與疫後新經濟，公司2016年營收0.85億元，到2020年營收達到2.9億元，稅後淨利由0.07億元成長至0.43億元，2020年每股盈餘8.64元。今年2021年前10月稅後淨利0.49億元，已經超越去年全年，再創新高，因增資後股本增加，每股盈餘3.73元。