談林智堅不選大新竹市長 徐耀昌表示尊重 12:082021/12/28 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長徐耀昌表示，2026年才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳時機點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市長林智堅27日宣布不參選合併升格後的大新竹市長，對此，苗栗縣長徐耀昌表示，尊重林智堅的決定，但2026年才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳時機點。 林智堅希望透過宣布不參選，促成升格的訴求。但徐耀昌認為應充分溝通了解利弊，先修財畫法再談合併，跟地方從長計議並先配套再合併，全國才能均衡發展，縮小貧富差距，才不會有所謂2等、3等公民。 林智堅棄選大新竹市長促合併 高虹安：尊重但反對倉促修法 林智堅棄選大新竹 柯文哲：兩回事 #林智堅 #大新竹市長 #徐耀昌 #決定 #參選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯建銘：我一步步出招 讓群魔現形 04:102021/12/28 焦點要聞 林智堅不選大新竹市長 侯友宜表達看法 11:542021/12/28 政治 不選大新竹市長原因 林智堅深夜臉書發文：爭取支持加速修法 03:192021/12/28 政治 震撼彈！林智堅不參選大新竹市長 盼加速修法促進合併升格 04:102021/12/28 焦點要聞 看穿林智堅千字文棄選聲明 黃光芹：「車」自己抽腿跑了 10:002021/12/28 政治 林智堅不選大新竹市長 王鴻薇：「說到做到否則退出政壇」 網灌爆她臉書 07:532021/12/28 政治 林智堅稱9月拋大新竹合併議題 黃暐瀚想起鄭文燦一句話：破案了 11:352021/12/28 政治 林智堅退選內幕曝光 連綠營地方大老都倒戈 07:492021/12/28 政治 宣布不選大新竹市長 林智堅談轉折 11:092021/12/28 政治 蔣德綱快評》林智堅更好的做法 09:592021/12/28 快評 大新竹合併爭議 黨政高層邀「他」拆彈 林智堅棄選恐連動 09:012021/12/28 政治 政治熱門新聞 林智堅退選內幕曝光 連綠營地方大老都倒戈 - 政治 林智堅退選有秘辛？72小時轉折內幕曝光 當面告知蔡英文 - 政治 看完侯友宜最新民調 媒體人竟爆3大預言 - 政治 蔡英文最新民調出爐 政黨好感度曝光 - 政治 林智堅稱9月拋大新竹合併議題 黃暐瀚想起鄭文燦一句話：破案了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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