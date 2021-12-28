新竹市長林智堅27日宣布不參選合併升格後的大新竹市長，對此，苗栗縣長徐耀昌表示，尊重林智堅的決定，但2026年才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳時機點。

林智堅希望透過宣布不參選，促成升格的訴求。但徐耀昌認為應充分溝通了解利弊，先修財畫法再談合併，跟地方從長計議並先配套再合併，全國才能均衡發展，縮小貧富差距，才不會有所謂2等、3等公民。