28日隔夜美股標普500指數續創新高，日股在大型科技類股帶領下也上漲。28日早盤結束時，日經指數收28952.76點，漲276.3點或0.96%，盤中一度突破兩萬九關卡。同時，東證收1994.92點，漲17.02點或0.86%，早盤時也曾漲過兩千大關。

美股中，標普500指數不僅日線4連紅，同時又收在新高價位。百達資產管理認為，受到美股又收紅正面影響，市場信心十足，若美股後市還是走強，將有利日股表現。不過，目前是以搶短帽客居多，許多長期投資者都因長假已出場。若日股續漲，可能會看到一波獲利了結賣壓。

日股中的科技股領漲，半導體機台製造商東京威力科創漲1.77%，空調製造業者大金工業漲2.21%，機器人手臂製造商發那科也漲1.81%。

精密加工日企表現不俗，光學玻璃製造商豪雅漲1.36%，醫療設備以及相機製造業者奧林巴斯也漲3.22%。

日本美乃滋創始品牌Kewpie，在上修年報以及調高股息預估後，股價漲2.2%。

休閒服裝零售商思夢樂漲4.6%，因日前曾宣布，過去9個月的淨利暴增25%。