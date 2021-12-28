10年前擔任台北關稅局督導的劉炳貴，接受報關行業者招待前往有女陪侍的酒店飲宴，讓進口的5吋手機面板、高價電子零件逃漏35萬多元的關說，一審依貪汙罪將劉男判刑5年2月，二審略減刑度判刑5年1月。可上訴。

報關業者在2011年7月1日招待劉炳貴前往酒店，席間向劉表示希望護航進口手機面板且不要調稅之事，杯觥交錯間劉男答應，業者付了2萬多元的酒店費用後離開，同年7月6日業者將重達1824.12公斤之5吋手機面板分成90袋30筆報單申報。

報關行每筆只申報2千多元，透過網際網路連結至關貿系統，傳輸不實資訊予海關申報通關，劉炳貴因接受花酒招待，雖明知該批進口之5吋手機面板屬高價電子零件，竟違背職務未予取締，逕予放行，協助報關行逃漏約35萬5406元的關稅。

台灣高等法院二審認為，劉男收受之不正利益價額未逾5萬元，且違背職務上行為所造成之危害尚非重大，依貪汙罪減輕其刑後，改判刑5年1月。可上訴。