高雄林姓男子一家4口26日晚間遭酒駕的黃姓男子撞上，釀1死3傷慘劇，林男全身多處外傷、骨折，經大同醫院急救後生命徵象回復穩定，雙腿無截肢疑慮，但他似乎不知太太已經身亡、兩個女兒重傷在長庚救治。家屬表示想共同照顧，大同醫院已允諾盡快協助林男轉院至長庚。

林男26日晚間被送至大同醫院急救時，出現血胸、肋骨及骨盆骨折、右大腿骨折，左邊小腿粉碎性骨折等多重創商，經大同醫院緊急手術、固定斷骨後生命徵象恢復穩定，雙下肢血循良好，也無截肢之虞，仍需後續觀察。

院方表示，並沒有向林男透漏他妻女的狀況，不明白家屬有無讓他知道，但家屬表達，想轉院至長庚醫院以利方便共同照顧，大同醫院將協助轉院相關事宜。

高長表示，林姓姊妹兩人目前病況穩定，意識清楚，沒有生命危險。14歲妹妹在神經外科加護病房，昨已開刀取出顱內血塊，生命跡象穩定。16歲姊姊在兒童加護病房，顏面重創，牙齒多處脫位、雙腳小腿骨折，院方積極治療中。高長強調，醫療團隊將全力照護治療兩姐妹，讓兩姐妹儘早恢復健康。

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