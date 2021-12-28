以往一般人對於成人紙尿褲的印象，多認為僅適用於有如廁困擾的高齡長輩，然而，隨著安親活力褲的創新設計，適用對象也更加廣泛。「安親活力褲」因具有全新複合芯體設計，吸收體厚度僅有0.2cm；不扭曲、不變型，使其輕薄不悶熱、有效抑菌，適用對象不再被侷限，日常生活都很適合。

4狀況適用 排尿更安心自在

安親活力褲除了適用於可自行走動的中輕度失禁患者之外，近來由於有些職業及狀況，讓上廁所成為難事，所以活力褲成為受矚目的新商品。疫情期間，醫護人員需長時間穿著隔離衣，穿脫非常不便，且脫掉上廁所有感染風險；疫情舒緩，隨著防疫措施的鬆綁，眾人紛紛出籠，導致公共場所湧入人潮，各處洗手間都大排長龍，或開車出遠門塞在車陣中，若此時尿急卻無法即刻解決，實在令人難以忍受。

又或是妊娠及產後婦女，因胎兒壓迫到骨盆而造成肌肉受傷及術後就醫者、長時間騎腳踏車或經常登山長時間待在戶外等狀況，「安親活力褲」通通都能為你解決！

「安親活力褲」獨家全芯體0.2公分吸收體，輕薄透氣，不易顯出褲型痕跡。(圖/安親活力褲提供)

獨家創新設計 悶熱、異味、厚重通通OUT

「安親活力褲」的4種優勢，輕鬆解決尷尬的排尿問題。獨家創新的全芯體0.2公分吸收體設計，吸收面積均勻，不會有斷棉、結塊、變形等問題，也不會有「大屁股」，穿起來舒適自在；而且夠輕薄、不悶熱，宛如內褲般服貼，也能避免乾爽度不夠導致尿布疹的產生，360度整件都很透氣。

此外，採用新抑菌高分子吸收體，可以有效抑菌，減少異味飄散的尷尬，而且吸收力強，一次可吸收2-3次的尿量，故成人整天在外，兩片就足夠；高4公分的立體防漏隔邊設計，就算走路、運動也不用擔心外漏，行動自如又安心；另有顏色標記區分前後，可輕鬆穿脫，且後方亦有附上拋棄貼，方便使用後丟棄，不止縮減垃圾體積，也讓使用起來更簡單快速。

富堡工業股份有限公司黃琬清，期許這些貼心巧思能讓使用者自在又自信。(圖/中時新聞網攝)

富堡工業表示，雖一開始「安親活力褲」是為了中高齡長輩設計，但隨著不斷精進的創新發想，適用狀況及對象越趨廣泛，期許這些貼心巧思能讓使用者自在又自信，減少排尿不便所帶來的影響而能正常生活，使「安親活力褲」成為生活中的神隊友。不僅許多長輩使用，一般上班族、網友也紛紛上網搜尋選購。

目前，「安親活力褲」擴大線上、線下銷售通路，多家知名電商平臺、賣場及藥局皆有販售，也提供免費索取試用包服務，堪稱疫後神隊友一點也不為過。