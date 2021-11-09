嚇死人！一名網友昨(8日)晚經過宜蘭五結鄉靠近羅東的小路，被路邊一排吊在樹上的白衣人嚇到，以為自己遇到鬼了，但鼓起勇氣近看發現，白衣鬼原來是被布包住的香蕉，讓他哭笑不得，決定拍照PO網提醒宜蘭鄉親，結果照片PO出後，反而先嚇壞一票宜蘭人。

一名網友在臉書「宜蘭知識+」PO出一張照片，只見三更半夜在五結靠近羅東的路上，出現一排「白衣人」吊在樹上不動，如命案現場一般，並寫下「我想，還是分享一下，避免路過的人一樣被嚇到」。

然而照片一PO出後，嚇壞一堆宜蘭網友，直呼「我已經嚇到了」、「經過直接漏尿」、「一定會被嚇到的啊」、「半夜經過，隔天都應該會跑去收驚吧」、「這真的很嚇人，不出現便罷，ㄧ出現都整排的」、「看到還以為自己開天眼了」、「這會屁滾尿流，連滾帶爬的走」、「白色還好，黑色的更可怕」、「這會嚇到，還好你提醒」。

至於白衣人的真面目是什麼？有專業網友解答，這其實是香蕉樹上的香蕉，為了幫香蕉保暖、防蚊蟲叮，讓它賣相比較好，就會幫香蕉穿上衣服，讓得知真相後的網友大嘆，「這香蕉套袋的技術實在一言難盡」、「包香蕉搞到像拍鬼片」、「我每天經過都告訴自己，那是香蕉」。