馬路上的人孔蓋幾乎都是圓形的，一名網友為此相當好奇，並將疑問PO上網詢問，「為什麼不做成四角形或六角形呢？」鄉民則回應，主要是因下水道深度超過10公尺，若蓋子掉下去不僅不方便拿取，且可能會壓壞下方的管線，圓形的蓋子不會掉下去，且承重力相對較佳，一般可承受5噸重的壓力：另外，在馬路上看到方形的，則是手孔蓋，與人孔蓋相比深度比較淺。

原PO昨（14）日於PTT八卦板表示，觀察馬路上的圓形人孔蓋很久了，發現每個都是圓形設計，好奇為什麼不做成四角形或六角形，「有八卦嗎？」

貼文曝光後，鄉民也紛紛解答，「主要是力學原理，若水量大，圓形孔蓋能承受5噸重壓力」、「這樣蓋子才不會掉到洞裡」、「其他形狀會掉下去」、「做成圓形的比較不會翹，且支撐比較多點」、「滾起來省力，你有聽到你的的物理老師在哭嗎」、「方的轉角度會掉下去，再拿上來也不方便」、「三角形有一邊長度比較短，會掉下去」、「不規則形狀不好蓋」。

留言中也有網友解釋，人孔蓋之所以會設計成圓形的，主要是防止施工或車輛經過，蓋子掉到下水道，因下水道的深度可能逾10公尺，掉下去若壓到管線，可能會造成許多不必要的麻煩。另外，馬路上長方形的則是手孔蓋，與人孔蓋相比深度較淺。