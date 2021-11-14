近年來外送平台崛起，不少人斜槓當起外送員。一名男子利用外送平台叫餐後，順道和外送員聊天，才知道對方放棄光學工程師工作，全心投入外送，令他十分懷疑，「這樣的決定真的值得嗎？」豈料大批鄉民皆認為，當外送員時間上比較自由，工時可以自由安排，還可以拓展人際關係，兩者相形之下，「當然值得」。

原PO今（14）日凌晨於PTT八卦板指出，深夜打開外送平台叫餐，餐點送到手後，他和外送員小聊了幾句，言談中得知對方本來是光學工程師，放棄一個月月薪4萬5千元的工作，當全職外送員。

原PO十分驚訝，追問離職原因，外送員坦言，因為工作壓力大，且一個月月休僅4天，每天工時長達10至12小時，要處理製造及研發等工作，令他相當疲憊，深思熟慮後就辭去工作，原PO聽完不禁好奇問「這樣真的值得嗎？有沒有八卦？」

PO文曝光後，也引起網友回應，「月休才4、工時10至12小時，根本沒生活啊」、「原本那樣都沒自己的生活了吧！」、「工程師只有45k？好廉價」、「值得啊！光學工程師一個月才賺45K，除非年薪破百萬才值得，不然身體會壞光光，好歹外送可以自行排班休」、「這樣比較，外送比較健康吧！我也選外送員」、「當外送員時間自由，賺爛了」、「跑外送雖然辛苦，但時間自由，還可以發展人際關係」。