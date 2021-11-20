An armored truck in San Diego spills cash all over the freewaypic.twitter.com/Oi63ChZW73 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 20, 2021

美國南加州5號州際公路，19日上午9點多有一輛裝甲運鈔車在行駛過程中，車門突然打開，大量紙鈔沿路狂掉，導致後車駕駛陷入狂喜，紛紛停車撿錢，如今已有2人因此被警方逮捕。

綜合外媒報導，當時運鈔車從聖地牙哥郡卡爾斯巴德（Carlsbad）開往美國聯邦存款保險公司的辦公室，不料行經5號州際公路時，車上後門突然打開，裝有紙鈔的袋子應聲掉落在地，大量1美元（約新台幣27元）和20美元（約新台幣556元）的紙鈔從破損的袋子中隨風飛出，導致高速公路陷入混亂。

根據網路上瘋傳的影片可見，不少駕駛見狀紛紛停下車子撿錢，有人撿了滿手現金，笑得樂不可支，一名目擊者也表示，當時人們不斷喊著「這是現金、這是現金」，交通頓時大打結。

加州警方表示，事發當時，運鈔車駕駛還努力想撿回掉落的紙鈔，但隨著現場情況失控，不得不開始記錄撿走紙鈔的人們，目前已有一男一女因為撿錢當場被捕，其餘10多人則主動將撿來的錢交還。

警官馬丁（Curtis Martin）表示，警方正和聯邦調查局分析現場影片，試圖找到其他撿錢的民眾，並強調「這筆錢是聯邦存款保險公司、這輛裝甲運鈔車和銀行的，必須歸還」，呼籲民眾千萬不要存有僥倖心態，否則將面臨刑事責任。