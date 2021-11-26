1名網友日前在路上發現1名機車騎士竟然將幼童放在「前方置物籃」上騎車，幼童的雙腳還伸出來在車頭甩，幼童身體也擋住全部車燈；照片一公開馬上引來網友狂轟，不少人認為若置物承受不了重量掉落，幼童後果不堪設想，「小孩是安全氣囊？」「真的肉包鐵」、「小孩是肉墊嗎？」

該名網友在臉書「爆怨公社」發表1張照片，照片中1輛機車前方的置物籃竟坐著1名幼童，該幼童雙腳伸出籃子空隙，2隻腳就在外面晃動，令人驚訝的是幼童幾乎把所有車燈都擋住，而騎車的男子甚至一派輕鬆地滑手機，看似不認為有何不妥。

1名網友日前在路上發現1名機車騎士竟然將幼童放在「前方置物籃」上騎車，幼童的雙腳還伸出來在車頭甩，幼童身體也擋住全部車燈。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

原PO看到後連忙拍下照片，發文說「這個嘛，這樣好嗎？感覺好危險，這位爸爸你有事嗎」；其他網友則留言說，「這真的肉包鐵」、「用機車載小孩的確情非得已，但坐這個位置太危險了」、「萬一籃子掉下來，小孩不就直接碾過去，一點危機意識都沒有」、「你們覺得是小孩，他覺得是肉墊」。

也有人說「從小訓練小孩膽量的方式，但這一定不是親生的」、「把兒童推去當保險桿的概念」、「他真的以為兩顆螺絲可以載他的孩子」、「小孩是那位無腦大人的安全氣囊」、「我以為只有我小時候才會有的場景」、「我到底看到了什麼，好扯」。