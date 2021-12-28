俄羅斯與烏克蘭已勢如水火，與普丁關係相當好的車臣自治共和國總統拉姆贊•卡德羅夫( Ramzan Kadyrov)直接說「要是烏克蘭不改變反俄政策，那俄羅斯就要收復失土了。」

防衛部落格(Defense Blog)報導，克里姆林宮所支持的車臣總統卡德羅夫說：「如果烏克蘭總統澤倫斯基不改變他的對俄做法，那麼烏克蘭應該併入我們的國家。烏克蘭人就是我們的人民、烏克蘭是我們的領土，這是我的意見。」

他甚至說，車臣共和國願意自動請纓打這場使仗，「只要接到指示，將準備好發動一場將烏克蘭併入車臣共和國的攻勢。」

車臣自治共和國雖名字中有共和國，但它並不獨立，一切都聽命俄羅斯。車臣位在黑海與裡海之間的高加索區域，與烏克蘭根本不接壤，所以卡德羅夫的話只是說說而已。在歷史上，車臣也曾在叛離俄羅斯，而且在1990年還發生過第1次車臣戰爭，以車臣擊退俄羅斯告終。到1999年俄國再次出兵，打到2009年俄軍擊敗了車臣分離勢力，這才使得車臣變成對俄羅斯俯首貼耳。

卡德羅夫說：「要是坐視基輔持續向西偏，西歐勢力一定會開始在烏克蘭部署軍事基地，我很肯定我們的總統(指普丁)不會允許。」

普丁在上星期表示，俄羅斯面對美國與西歐試圖沾指烏克蘭，沒有退縮的餘地，除非西方放棄侵略路線，否則將被迫做出強硬回應。

普丁說：「美國與北約烏克蘭的所作所為，就在我們家門口……他們應該明白我們無處可退。他們難道以為我們會坐視不理嗎?」