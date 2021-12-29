一名李姓青農心儀同村女子已久，去年11月間他在村子內散步時，見到女子行經一旁，竟然色由心生，眼看附近沒人，當場從女方後方環抱，並壓制在地上進行指侵，女方受害後回家向母親哭訴，母女兩人隔日登門質問，李男自知理虧當場下跪道歉，但仍遭提告。屏東地院認為李男惡性非輕，至今仍未成立調解或進行賠償，最終依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書記載，屏東一名李姓青農，於民國109年11月5日上午11時許散步在村子裡時，見到心儀已久的女子行經他，李男竟觀察四下無人，當下有機可乘，從後方衝出以徒手自背後環抱女方。

李男因身材壯碩，不顧女方之掙扎及呼救，以生殖器隔著褲子不斷頂撞甲女之臀部，事後竟伸出鹹豬手，伸入甲女之內褲猥褻，甚至進行指侵，還將女方之眼鏡及手機摔落至地上，造成手機螢幕因此碎裂毀壞而不堪使用。

女方事後相當驚恐，掙脫後撿起手機及眼鏡逃離現場返家洗澡，隔天才鼓起勇氣向母親訴說遭到侵犯。女方母親氣得到男方家質問，李男自知理虧，當場跪在地上向母女兩人道歉，但母女不接受，立刻向警方報警提告。

法官審理時，李男坦承一時衝動侵犯女方，法官認為李男僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主之權利，竟對方進行強制性交行為，侵害女方身體自主權，並造成告訴人心理陰影惡性重大，且未能與告訴人調解成立、賠償所受損害，因此判有期徒刑3年6月，仍可上訴。