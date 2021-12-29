根據Yahoo奇摩股市今(29日)公布「2021年度5大熱門ETF榜」，今年散戶最愛的ETF依然由有國民ETF之稱的元大高股息(0056)奪魁，不過，第4季的5大爆紅ETF則由今年3月才上市的永豐台灣ESG（00888）擠下0056奪冠，以每季配息模式，並搭上近來選股熱門關鍵字「ESG」，吸引投資人目光。

隨著台股熱絡，ETF市場跟著興旺，今年各家紛紛推出多元主題ETF加入戰局，根據Yahoo奇摩股市APP跨螢2021年1月1日至12月27日ETF總瀏覽量排行來看，老字號ETF仍占優勢，「2021年度5大熱門ETF榜」由元大、國泰兩家投信霸榜，依然由元大高股息（0056）穩居榜首，今年配息創2019年來最高紀錄，高股息也符合利率走低下的投資趨勢，深受投資人關注。

同樣元大投信旗下入榜的還包括第3名的國民ETF台灣50（0050），目前受益人達到36萬戶之多，今日收盤價更高達145.95元；以及第5名的元大台灣50反1（00632R），Omicron變種病毒掀起另一波疫情、全球通膨高漲，不少投資人因此對後市保守，是榜上唯一的反向型ETF。

而國泰投信旗下的國泰台灣5G+（00881）以及國泰永續高股息（00878）兩檔配息型ETF則排名第2、4名，雙雙搭上今年股市最熱門的關鍵字「5G」及「ESG」，吸引投資人目光。

如果將統計時間縮短為2021年第4季與第3季的ETF瀏覽量相比的季成長幅度，「2021年第4季5大爆紅ETF榜」有4檔皆為配息型商品，第1名由永豐台灣ESG（00888）奪冠，其在配息型商品中獨樹一格，採取每季配息模式，並搭上近來選股熱門關鍵字「ESG」，備受投資人關注。

元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）兩檔熱門ETF分居第2、4名，凸顯投資人對配息型商品的重視；排名第3的期街口布蘭特正2（00715L）為槓桿型商品，主因今年油價隨著通膨局勢升溫，相關商品也成為投資人勇敢博取機會財的首要考量；而位居第5的中信關鍵半導體（00891）則是一檔聚焦在半導體產業的主題型ETF，著眼目前市場有訂單、廠商有產能的熱絡情況，投資人想要「聚焦」在當紅產業的心態一覽無遺。