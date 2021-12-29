2022夏月電價提前實施？經部：1月再開會決定 17:272021/12/29 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年第二次電價審議委員會提出明年電價將提前2周實施。圖為示意圖。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年第二次電價審議委員會提出明年電價將提前2周實施，規劃有2.5萬戶用電大戶會受影響。原定29日第三次審議會決定，不過由於部份業者仍有異見，經濟部表示，將由台電再去找用電戶溝通後，預定明年（2022）1月再開會討論。 值得注意得是，由於線路設置費已經連續24年沒有調整，這次會議中確定將隨物價調漲2.4％到9.1％。經濟部說，由於費用多屬新建房屋申請用電時一次性收取，收取對象是建商及工業用戶為大宗，費用占新建工程中「並不多」，預計2022年4月起開始實施。 高市計程車費率 農曆年前漲定了 不當漲價 經長：擬取消基本工資補貼 #實施 #2022 #經濟部 #電價 #夏日電價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀察者網》蘇聯解體三十年的反思（羅思義） 08:362021/12/29 海納百川 「物價聯合稽查小組」稽查餐飲業 經長：遏止漲價歪風 哄抬物價就取消基本工資補貼 04:102021/12/28 財經要聞 海納百川》亡羊補牢 規劃現有核電廠延役吧（李敏） 13:132021/12/29 海納百川 大陸財長定調 明年加強減稅降費 04:102021/12/29 焦點新聞 不當哄抬價格有對策！王美花：擬祭出取消基本工資補助 12:272021/12/27 財經 大陸財長劉昆：2022年將實施更大力度減稅降費 11:072021/12/28 兩岸 影》展望2022 國台辦：ECFA繼續實施 陸秉持「兩岸一家親」理念不變 11:492021/12/29 兩岸 陸央行定出明年工作八大要點 加強對資本和平台企業監管 13:442021/12/28 兩岸 基本工資補貼 14類免附證明 04:102021/12/29 金融．稅務 海外快遞貨物預報關 預計明年7月全面實施 21:452021/12/28 財經 基本工資補貼 新增8行業 04:102021/12/28 財經要聞 財經熱門新聞 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 台積電3奈米有多狂？內行驚爆3大關鍵：摩爾定律沒死 - 財經 中壽掛牌27年明下市 成為開發金100％持股子公司 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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