今年第二次電價審議委員會提出明年電價將提前2周實施，規劃有2.5萬戶用電大戶會受影響。原定29日第三次審議會決定，不過由於部份業者仍有異見，經濟部表示，將由台電再去找用電戶溝通後，預定明年（2022）1月再開會討論。

值得注意得是，由於線路設置費已經連續24年沒有調整，這次會議中確定將隨物價調漲2.4％到9.1％。經濟部說，由於費用多屬新建房屋申請用電時一次性收取，收取對象是建商及工業用戶為大宗，費用占新建工程中「並不多」，預計2022年4月起開始實施。