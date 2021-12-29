56歲港星邵美琪是80、90年代無線台當家花旦，演過《倚天屠龍記》、《義不容情》、我本善良》等劇，除了演藝事業精彩，她和鄭伊健、梁詠琪的三角戀疑雲最為人所知，現56歲的她雖未婚，但相當享受單身生活，近日她和一群闊太舉辦聖誕派對，好狀態艷壓全場。

邵美琪化淡妝、打扮低調出席和友人的聚會，56歲的幾乎看不出歲月痕跡，皮膚依舊緊緻，看得出保養得宜。其實，邵美琪已有2年多沒有推出新作品，社群平台也鮮少更新，前陣子驚喜現身周潤發(發哥)揪的登山活動，素顏出鏡的她，氣色相當好，身材也相當纖細，好狀態讓網友都大讚她是美魔女。

邵美琪56歲仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

邵美琪和鄭伊健曾有過一段7年多的感情，兩人從鄭伊健默默無聞交往到他因電影《古惑仔》爆紅，鄭伊健也在女方事業、健康陷低潮時，承諾會照顧她一生一世，因此外界都相當看好小倆口可以步入禮堂，未料鄭伊健卻在與梁詠琪合作音樂劇《仲夏夜狂想曲》時傳出緋聞，「奪麵雙琪」三角戀轟動一時。

雖然鄭伊健事後坦承和邵美琪已分手3個月，但後來改和梁詠琪交往，仍讓他背上負心漢罵名，重挫演藝事業。不過多年後，倪震在專欄中大爆鄭伊健和邵美琪分手內幕，表示自己從來不認為兩人情變與梁詠琪有關，「他們的分手，其實早有條件上的必然性，梁詠琪，是隨機遇上的因素罷了。」