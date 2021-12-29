Fendi投入250萬歐元 修復維納斯、羅馬神廟成功。（Fendi提供）

義大利精品Fendi日前宣佈，投入250萬歐元修復的維納斯與羅馬神廟修復完成，歷時15個月的古蹟修復工程正式告一段落。這座神廟建於西元121年，當時哈德良皇帝身兼建築師打造完成，雖然307年毀於大火，但爾後歷經各時期的帝國重建，最後被改建成聖方濟加堂，這座神廟有著極為重要的歷史意義，除了整座城市基於這座神廟的建築脈絡而生，同時也是古羅馬城的精神象徵之一。這座神廟為了重現當年的風采，修復工程極為困難，除了因應當時人們對神祇的崇敬，會在混凝土或是灰泥中調入金箔、斑柱岩或大理石地板，打造灰色背景中閃耀的質感。修復工程自2020年9月動工，至今年12月才算正式完工，除了修復損壞的屋頂、表面至地板外，還加入了兩具小電梯做為無障礙空間使用，並為其加上了照明工程，為神廟的重生更添光彩。

同時為了慶祝古羅馬神廟重回世人眼前，還特別製作一本書《Il Tempio di Venere e Roma》（Electa，2021年），書中收錄了Stefano Castellani鏡頭底下拍攝的修復記錄，相當值得珍藏。