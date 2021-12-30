據香港東網報導，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）及內政部長費澤爾（Nancy Faeser）當地時間週三（29日）表明，他們將不會出席明年2月舉行的北京冬奧。

德國外交部發言人表示，貝爾伯克說自己是個超級體育迷，但不會在北京冬奧期間造訪中國。內政暨體育部發言人也稱，費澤爾出於個人決定不會出席北京冬奧，部分是因為新冠疫情。

一名德國政府發言人則表示，總理紹爾茨（Olaf Scholz）尚未決定是否赴出席北京冬奧，德國仍與歐盟的盟友商討此事。