2021年邁入尾聲，即將迎來2022年，除了跨年煙火，追新年第一道曙光也是重頭戲，台北市立天文館公布2022年曙光地圖，全台最早曙光在花蓮柏南山，於清晨6時03分出現，本島平地第一道曙光在台東縣三仙台、時間為清晨6時10分。《中時新聞網》整理了全台8大曙光景點，供民眾參考。

元旦東海岸追曙光，本島平地第一道曙光在台東縣三仙台、時間為清晨6時10分。全台8大景點曙光時間也出爐。（中時新聞網製圖）

台北市立天文館指出，全台最早曙光是在清晨6時03分於花蓮柏南山，而本島平地第一道曙光在台東縣三仙台、時間為清晨6時10分，離島最早曙光在清晨6點29分蘭嶼紅頭山。

本島平地第一道曙光在台東縣三仙台，時間為清晨6時10分。（圖／交通部觀光局提供）

根據氣象局解釋，「曙光」是日出前太陽尚未露出，散射在大氣層、照亮天空的陽光，若想拍「日出」，也就是太陽升起，與海平面或地平線交接的瞬間，則要看日出時間，花蓮柏南山日出時間為清晨6時28分、台東縣三仙台日出為清晨6時34分、蘭嶼紅頭山日出則是清晨6時29分。

至於2021年台灣本島最後的夕陽出現在高雄西子灣，時間為下午5時26分，接著是金門烈嶼的下午5時30分，全台最晚日落則在太平島，時間為下午6時12分。

【2022全台8大曙光景點】整理如下：

●台東縣三仙台

時間：曙光-清晨6時10分、日出-清晨6時34分

地點：台東縣成功鎮三仙台遊憩區

台東三仙台結合夜間燈光、壯麗八拱橋、在地特色市集，可享受新年的朝氣，迎接本島第一道曙光。

●新北東北角

時間：曙光-清晨6時11分、日出-清晨6時37分

地點：宜蘭頭城鎮外澳沙灘

北部民眾可到宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘看2022年東北角的龜山朝日，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順遊到礁溪泡湯。

圖為民眾在東北角海邊迎接曙光。（圖／翻攝自交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處）

●太平山

時間：曙光-清晨6時05分、日出-清晨6時29分

地點：太平山國家森林遊樂區

海拔2000公尺的太平山，一直是北台灣賞元旦曙光、日出的絕佳地點之一，推薦欣賞日出的景點共有6處，包括：太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台欣賞「三星山日出」、翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台欣賞最美湖景日出、翠峰湖環山步道3K處觀賞「雲海日出」以及望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

圖為太平山的日出美景讓人心醉。（圖／羅東林管處提供）

●南投金龍山、日月潭、合歡山

時間：曙光-清晨6時09分、日出-清晨6時34分

地點：南投金龍山、日月潭、合歡山

「金龍山曙光」是觀賞日出的秘境，也是台灣中部首屈一指的迎曙光勝地，海拔820公尺，擁有雲海、琉璃光、晨曦等名山勝景。或是在日月潭湖光水色霧氣繚繞的夜幕，迎接曙光。

魚池鄉金龍山迎曙光，美景令人驚嘆。（圖／資料照，記者廖志晃攝影）

●嘉義阿里山

時間：曙光-清晨6時07分、日出-清晨6時40分

地點：阿里山國家森林遊樂區，祝山觀日平台

民眾可到阿里山參加「日出印象音樂會」，在高山上的天籟演奏下，一同欣賞高海拔、高品質、高水準的三高日出印象音樂會。或是在阿里山的隅夷處耀瑞峰1314觀景台迎接元旦第一道日出。

圖為阿里山曙光。（圖／交通部觀光局提供）

●台東縣太麻里

時間：曙光-清晨6時10分、日出-清晨6時35分

地點：太麻里曙光觀景平台，位於舊台9線華源段

台東縣太麻里鄉華源村舊台9線上，有座新建的曙光觀景台，不僅太平洋及W型華源灣盡入眼底，清晨普悠瑪列車迎著日出，並與公路同時入鏡，絕佳視野不輸多良火車站，預料將會成為鐵道迷搶拍日出火車的熱區。

清晨6點多，從台東太麻里曙光觀景台往北拍，可留下普悠瑪列車，在晨光中駛過華源灣的美景。（圖／記者莊哲權攝）

●墾丁龍磐草原

時間：曙光-清晨6時9分、日出-清晨6時34分

地點：屏東墾丁國家公園龍磐草原

龍磐草原是全台唯一能同時一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，有著360度無敵視角，當萬丈金光自海平面升起的一剎那，加上狂野落山風迎面襲來，每年總有數以萬計遊客到場體驗。

擁有絕佳視角的墾丁龍磐草原，是不少民眾元旦迎曙光首選之一。（圖／本報資料照片）

●馬祖西莒島

時間：曙光-清晨6時21分、日出-清晨6時48分

地點：西莒敬恆國小操場

民眾可到馬祖西莒島上參加升旗典禮，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出賞美景。

其他地點的日出時間包括基隆潮境公園、新北鼻頭角清晨6時37分，澎湖西嶼清晨6時43分、東沙島清晨6時46分、金門清晨6時49分。