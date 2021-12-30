台中市警二分局巡邏員警30日上午執行巡邏勤務時，警車遭29歲許姓男駕駛酒駕衝撞，警方指出，當時發現該部自小客車蛇行、任意變換車道且未打方向燈，遂於五權路與錦新街口攔查，該車許姓駕駛先是假意配合稽查，卻突然向前加速行駛，不僅撞倒警用車輛，沿街逃逸時還波及了2台自小客車及1台機車，最後落網酒測值達0.65MG／L，將許移送法辦。

根據路邊監視器畫面，警方沿路鳴笛尾隨，許男因車輛受損而棄車逃逸，倉皇逃跑時甚至未穿鞋襪，仍遭警方逮捕，被上銬送上警車，許男酒測值達0.65MG／L，全案涉嫌觸犯公共危險罪、妨害公務、及毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦；另外違反道路交通管理處罰條部分將以第35條第1項第1款、43條1項1款及第60第1項等舉發酒後駕車、危險駕車及不服稽查取締。

台中市警二分局指出，自12月1日起執行「掃除『醉』犯」專案勤務以來，已取締酒後駕車案件共計44件，全年度取締達752件；另針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，強力執法同時，實施全面性的宣導。

台中市警二分局長陳家銘表示，將持續執行「斷源、溯源」，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度；呼籲歲末年終，飲酒聚餐相對較多，民眾勿心存僥倖，避免酒駕肇事釀禍，遺憾發生。

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