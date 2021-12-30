年度封關日韓股交投清淡，KOSPI收在2977.65點，跌15.64點或0.52%，年線漲3.6%。同時，韓元卻走升。

韓股開高走低，因缺乏主流，故大部分時間都在橫盤整理。大型科技股漲跌互見，三星電子跌0.63%，SK海力士卻漲3.15%。

同時，汽車、化工和鋼鐵類股買氣較弱。現代汽車跌1.42%，浦項鋼鐵跌1.61%，LG化學更是跌2.07%。外資方面，賣超2247億韓元。

美元兌換韓元在1188.8價位附近，韓元升2.3韓元。

《韓股》美股送暖 韓股收漲0.36％
《韓股》跌深反彈 韓股收漲0.41％
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