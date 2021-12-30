《韓股》KOSPI失守3000 年線漲3.6％ 15:572021/12/30 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年度封關日韓股交投清淡，KOSPI收在2977.65點，跌15.64點或0.52%，年線漲3.6%。同時，韓元卻走升。 韓股開高走低，因缺乏主流，故大部分時間都在橫盤整理。大型科技股漲跌互見，三星電子跌0.63%，SK海力士卻漲3.15%。 同時，汽車、化工和鋼鐵類股買氣較弱。現代汽車跌1.42%，浦項鋼鐵跌1.61%，LG化學更是跌2.07%。外資方面，賣超2247億韓元。 美元兌換韓元在1188.8價位附近，韓元升2.3韓元。 《韓股》美股送暖 韓股收漲0.36％ 《韓股》跌深反彈 韓股收漲0.41％ #韓元 #韓股 #KOSPI #年線 #封關日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》交投清淡 韓股走跌 11:422021/12/30 財經 《韓股》外資大逃殺 韓股創近3周最大跌幅 16:142021/12/20 財經 《類股》打炒房 營建股封關日低迷 10:342021/12/30 財經 《韓股》韓股除息 大盤走低 11:252021/12/29 財經 《韓股》外資買超添柴 KOSPI重返3000快了 16:142021/12/23 財經 《韓股》趁美股漲勢 KOSPI拚返3000 11:592021/12/16 財經 《韓股》疫情雖趨緩 KOSPI仍走跌 12:162021/12/20 財經 《韓股》新冠疫情不樂觀 KOSPI開高走低 11:082021/12/22 財經 《通信網路》訂單看到明年Q4 中磊封關日剽悍 12:332021/12/30 財經 《韓股》不怕再升息 KOSPI躍上3000 12:162021/12/24 財經 《韓股》韓股拉尾盤 站穩3000 15:572021/12/17 財經 財經熱門新聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 陽明年終慘輸長榮 員工全炸鍋！網虧爆：都拿去做這事 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 領40個月年終剛好而已！長榮員工眷屬1句話揭辛酸真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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