經濟部預告明年7月開徵耗水費，每度3元，但為減緩對工商業衝擊，也針對三類廠商給予打折抵減，包括採用再生水或海淡水、投資節水設備者、以及有繳納水污費者，最多可折抵6成，相當打4折。同時對於沒有賺錢或虧損的艱困企業，也給予可分期或緩繳3年的寬限。

耗水費開徵，經濟部估計有科技業、傳統產業、百貨公司、大型旅館業，約1700戶成為首波繳納對象。為了鼓勵廠商節水，辦法同時對三類用水人給予折扣抵減，包括每年使用再生水及海淡水合計超過6000噸以上者，可減徵1到3成，有投資水資源開發或投資節水設備者，一半的費用得於10年內抵減。還有當年度繳納水污染防治費，也可抵扣。整體最高減徵6成，相當打4折。

不僅於此，用水大戶如連續二年本業淨利為零或負值，得申請分期繳納或緩繳，期限最長3年。

經濟部水利署副署長王藝峰表示，這是考量有些產業受景氣與季節影響，成為艱困企業，像是造紙業可能賺1年、賠2年，為減緩經營上的壓力，所以給予分期或緩繳寬限。