桃園1名高中生男子今年4月在網路上買春，當時他以1節40分鐘、2千元價格約好到對方房間做性交易，沒想到結束後他以房間太髒，有很多蟑螂為由，稱自己無法盡興、要求退費，否則就報警；2名業者不滿男子疑似想「白嫖」，假裝答應後約男子出來，並企圖將男子強擄上車並率眾圍毆，事後男子提告傷害。

判決書指出，該名高中生男子在網路上發現性交易廣告，並以1節40分鐘、2千元價格約定交易，但結束後他卻稱該房間「很多蟑螂」，讓他無法盡興，甚至沒有射精，不滿意服務要求退費，否則就要報警；而2名業者先假裝同意退款，並與他約在銀行外頭碰面，等到碰面後再企圖強擄他上車。

該男子發現業者企圖強押他上車，隨即拔腿狂奔，但仍遭業者夥同2人痛毆，他最後將身上背包交給對方，並趁亂逃到附近超商報警求救，事後他提出驗傷報告，顯示他有右側顳部頭皮、右胸部挫傷、右前臂、左手挫擦傷，決定提告傷害，警方則隨即逮到2名業者與其同夥。

2名業者在偵訊時坦承犯行，但不承認有搶奪男子背包盜走財物，僅表示因為不滿男子想「白嫖」，才會動手教訓對方，事後將背包丟棄路邊，並無拿走金錢；法官認為2人傷害罪刑確定，考量已達成和解，依成年人故意對少年共同犯傷害罪，分別判處2人5月、3月徒刑，可上訴。