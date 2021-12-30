農曆春節即將到來，不少店家推出新年福袋，最大獎有300萬保時捷、1克拉鑽戒、LV硬殼包，吸引民眾搶購，有網友就分享抽獎秘訣，購買全家福袋選最重的一袋，就有機會得到拾獎全家專屬好禮保溫杯，雖然中獎率只有3.6737%，原PO實測後竟然真的中獎！貼文也引起熱烈討論。

有網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文表示，他用外送平台用熊貓買了一袋全家福袋，福袋上沒有編號，但原PO要求熊貓外送員選一個最重的，結果開箱後發現中了拾獎，讓他相當開心「真的是很幸運的熊貓！」。

根據全家官網資料指出，2022年推出最新的虎年福袋限量共900,000個，每個售價新台幣200元，裡面除了有豐富的零食餅乾以外，還有機會抽中精美禮品，而原PO抽出保溫杯的福袋屬於拾獎「全家專屬好禮」，總量38,605個，中獎率僅有3.6737%。

貼文一出引起網友熱議，大家紛紛如法炮製，「如法炮製，也得到保溫瓶」、「我也拿到保溫瓶，開心」、「剛剛如法炮製下單，希望跟你一樣好運」，不過也有網友照做卻槓龜，「失望，說最重的也沒中保溫杯」、「結果熊貓選到兩瓶飲料的」。