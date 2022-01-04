虎年超商福袋陸續開賣，今年最大獎由價值超過300萬的瑪莎拉蒂，比拚保時捷，雙名車大獎創話題，另也有1克拉鑽戒、萬元國旅券、蝦皮萬元購物金、萬元銀行刷卡金等好禮，各家福袋售價100元至1599元不等，

7-11自1月12日起，攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴人氣卡通，推出「3大卡通開運金喜福袋」，款式達13款，數量超過40萬組，售價299至1599元不等。內容包括全新限量限定周邊商品、價值上千元的商品優惠券、零食飲料組合，還可抽價值10萬元的華南銀行刷卡金，及台北W飯店住宿券；另完成序號登錄，即可再抽34萬元的賓士金條，及價值388萬元的瑪莎拉蒂Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅。

全家福袋將送出2台價值370萬、308萬的保時捷名車保時捷Porsche Cayenne。（全家提供）

全家福袋去年開賣2周，即完銷8成，今年加量至90萬份，每袋200元。抽獎券頭獎將送出市價370萬保時捷Porsche Cayenne、貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan，還有KKday萬元國內旅遊券、蝦皮萬元購物金、蘋果智慧型手錶、Switch主機等獎項。隨袋附贈多款零食、餅乾、飲料等超過價值200元的商品，若使用foodpanda購買福袋，新用戶輸入「全家快樂」滿99元可享5折優惠。

萊爾富推出全台限量25萬包的五虎臨門開運福袋，每袋200元，並祭出史上最多福袋特獎獎項「100台iPhone13系列」，登錄序號還可抽頭獎休旅冠軍車款－TOYOTA Corolla Cross、特獎LV硬殼包等、Dyson的吸塵器及吹風機等。

7-11福袋本次攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴人氣肖像，推出13款開運金喜福袋。（7-11提供）

OK超商虎年福袋限量10萬個，售價100元，內容物價值至少370元，加碼送foodpanda優惠250元，最大獎可抽價值40萬的1克拉鑽戒，還有鑽石項鍊、氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OK超商5000元禮卷等商品。

萊爾富全台限量25萬包的五虎臨門開運福袋，推出即刮即中100台iPhone13。（萊爾富提供）

OK超商虎年福袋限量10萬個，特獎送出鑽石。（OK提供）