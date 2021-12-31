大陸外交部發言人趙立堅今（31）日主持例行記者會。有記者提問，立陶宛財長斯凱斯特近日表示，立陶宛正在考慮推出一項1.3億歐元的援助計劃，支持受立中外交關係影響的立陶宛企業。中方對此有何評論？

趙立堅表示，立陶宛政府本來可以用這筆錢來改善民生，抗擊疫情，提升邊境難民生存狀況，卻選擇用老百姓的錢包為政府的錯誤買單。如果立陶宛政府真的想對相關企業表示支持，就應該從國家和人民的根本利益出發，回到在「一個中國原則」基礎上，與中國發展各領域友好合作的正道上來。