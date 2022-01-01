陳時中率醫護人員領唱國歌。(取自中時新聞網直播)

陳時中率醫護人員領唱國歌畫面。(取自中時新聞網直播)

總統府元旦升旗典禮。(取自中時新聞網直播)

總統府元旦升旗典禮

今(1日)是2022年第一天，總統府府前廣場清晨舉辦元旦升旗典禮，主題為「堅韌台灣 立足世界World as One」，並由衛福部長陳時中率領共計60位醫事人員代表領唱國歌，總統蔡英文、副總統賴清德也一起現身典禮現場。

今天在府前廣場舉行的元旦升旗典禮，主題為「堅韌台灣 立足世界World as One」，重頭戲是由衛福部長陳時中率領60名醫護代表領唱國歌。此次元旦升旗由台灣五大醫事團體聯合主辦，循例未邀卸任正副總統、在野政黨領袖參加，與國慶升旗廣邀朝野參與並不相同。

在天色剛亮起、現場進行到唱國歌時，陳時中身穿白袍，率領共計有60位醫事人員代表領唱國歌。由於陳時中日前被爆出在防疫期間喝酒嗨唱影片，引發軒然大波，他因此宣布要「封麥一陣子」，此次也是封麥後首唱，特別引發關注。

但陳時中領唱國歌相關新聞（如雅虎）下方有不少網友留言卻不認同，有人說「中華民國還存在嗎」、「唱哪國國歌」？