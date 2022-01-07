桃機群聚確診爆不停，昨晚（6）再增4人確診，目前共12人染疫，感染源仍不明，引爆全國恐慌。對此，有網友痛批防疫最大的破口，就是蔡政府模凌兩可的口罩配戴政策，像是在路上可脫下口罩抽菸、自稱在運動也能脫下口罩，這不僅標準模糊還易讓民眾鬆懈。

桃機群聚累計12人染疫，除了在機場工作的清潔員、司機和保全外，也有歌友會成員確診，讓不少民眾擔憂，認為應該已算社區感染程度。

至於桃機群聚案是否為交通車混搭造成的？衛福部部長陳時中6日表示，目前看來是多了幾位職場和交通車沒有直接接觸，清潔員跟司機沒有直接接觸，所以整個情況更複雜了，需要更多訊息才能判定。陳也強調，應該是因為三級警戒下降，二級警戒的時候，大家鬆懈了。

本土疫情持續擴大的消息引發熱議，網友紛紛湧入相關連結留言：「最大的防疫破口就是，口罩佩戴時機規範的模稜兩可，一堆人路上脫下口罩抽菸、自稱在運動也沒戴，這叫疫情緊張？難怪大家會鬆懈，怪不得人民」、「當初砲轟雙北的，現在都躲起來了」、「好了，年難過了」、「看著顏色……又要準備我們都是XX人了嗎？」