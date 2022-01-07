桃園疫情告急，機場群聚事件6日夜間增加4例感染，累積12例，惟先前公布防疫計程車司機排除為相關事件，因此桃機群聚事件為11例確診。指揮官陳時中7日指出，防疫計程車司機基因定序不同，排除是相關群聚案件。

機場相關群聚案件調查重點，從原先最早確診的指標個案（案17230），轉移到目前判定為源頭的案17307，該個案為5日確診的機場清潔人員。陳時中表示，從發病日、N抗體，還有Ct值，研判是感染相關的中心，是最早的個案。

他指出，該個案因有工作服務區域與另一名確診者（案17238）都是在行李轉盤附近做服務，雖然時間上沒有重疊，但懷疑是洗手間內被傳染，還需要做基因定序，等更清楚再來報告。

陳時中也表示，初步研判認為是透過行李轉盤傳播給清潔人員，之後再經過2條路線的通勤巴士傳播，但仍然要有明確基因定序結果才可作最後判斷。至於確診的防疫計程車司機與其載過的確診者的S基因相同，但還要等全基因出來才確定，再跟大家報告。